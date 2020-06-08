إيهاب الطماوي يوضح تفاصيل قانون مجلس النواب الجديد

كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعديل قانون مجلس النواب، الذي أقر نهائيا اليوم.وقال الطماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في تغطية خاصة على قناة صدى البلد، إنه تم إقرار 50% من المقاعد بنظام القائمة، و50% بنظام الفردي، للتمكن من الإيفاء بالاستحقاقات الدستورية لتمثيل المرأة والشباب وفئات أخرى، وهو ما لا يمكن تنفيذذه إلا من خلال القائمة.وأضاف أن قانون مجلس النواب الجديد يقر أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهم.وأوضح أن القانون يخصص 25% على الأقل من المقاعد للمرأة، مشيرا إلى أنه سيتم الإبقاء على عدد نواب مجلس النواب بـ 568 عضوا مع أحقية رئيس الجمهورية في تعيين 5%ـ ليصبح إجمالي عدد النواب 596 نائبا في حال تعيين الرئيس 5%.ولفت إلى أن تخصيص 50% من المقاعد للنظام الانتخاب الفردي، بدلا من 80% سابقا.