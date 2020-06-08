عبدالعال يرفع الجلسة العامة للبرلمان.. والعودة الأحد

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسات العامة لمجلس النواب لعقد الجلسة القادمة يوم الأحد المقبل الساعة 12 ظهرا.ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 2912020.كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا – المنصورة – دمياط، والموقع في القاهرة بتاريخ 522020.وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد الموافق 14 يونيو الجاري.