وزير الدفاع العراقي يبحث مع سفير الكويت سبل تطوير العلاقات

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم، مع السفير الكويتي سالم الزمانان، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت وزارة الدفاع اليوم - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن الوزير التقى في مقر الوزارة سفير دولة الكويت سالم الزمانان لبحث تطوير أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين.