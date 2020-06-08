وزير الدفاع العراقي يبحث مع سفير الكويت سبل تطوير العلاقات
الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:49 م
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بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم، مع السفير الكويتي سالم الزمانان، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وزارة الدفاع اليوم - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن الوزير التقى في مقر الوزارة سفير دولة الكويت سالم الزمانان لبحث تطوير أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين.
وذكرت وزارة الدفاع اليوم - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن الوزير التقى في مقر الوزارة سفير دولة الكويت سالم الزمانان لبحث تطوير أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين.