الموت يخطف المخرجة شيرين غيث

غيّب الموت، مساء الاثنين، المخرجة شيرين غيث، المدرس المساعد بقسم الصوت في المعهد العالي للسينما، والتي قدمت للسينما العديد من الأعمال، كما ترأست مهرجانات فنية عدة.وحصلت الراحلة على العديد من الجوائز عبر فيلمها التسجيلي "همس النخيل" إنتاج قطاع النيل للقنوات المتخصصة عام 2006، والذي حاز على 8 جوائز من مهرجانات دولية وقومية.وفاز الفيلم على جائزة ذهبية كأفضل عمل تسجيلي، وجائزة الإبداع الذهبية أحسن إخراج، من مهرجان القاهرة الـ12 للإذاعة والتليفزيون.