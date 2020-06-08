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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تعفي عائلات المقيمين من قيود السفر وتسمح لهم بدخول البلاد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:42 م
جستن ترودو
جستن ترودو
أ ش أ
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قررت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، السماح لبعض الأشخاص المنفصلين عن باقي أفراد عائلاتهم بسبب قيود السفر الحالية المؤقتة بالدخول إلى البلاد.

وقال رئيس الوزراء جستن ترودو - خلال مؤتمره الصحفي اليوم: "إننا نقدم إعفاء محدودا للسماح لأفراد الأسرة المباشرين من المواطنين أو المقيمين الدائمين بالقدوم إلى كندا، وإن أي شخص يدخل البلاد سيضطر إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما".

من جهتها، ذكرت وكالة خدمات الحدود الكندية، أن الإعفاء سيبدأ في منتصف ليل اليوم.

ومنعت الحكومة دخول معظم غير المقيمين والمقيمين الدائمين في مارس، كما أبرمت صفقة مع الولايات المتحدة لإغلاق الحدود مؤقتا للسفر غير الضروري (مما يعني عدم وجود زيارات سياحية وترفيهية، مع إبقائها مفتوحة أمام حركة المرور التجارية والعمال الأساسيين) حتى 21 يونيو على الأقل.

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