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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أمهات مصر»: التعليم شهد طفرة كبيرة وهائلة في عهد السيسي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:41 م
عبير أحمد
عبير أحمد
نورهان عبدالرحمن
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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن التعليم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد طفرة كبيرة وهائلة على كافة المستويات، وأصبح التعليم في مصر شبيه بنظم التعليم في الدول الكبري بلا شك وتنوعت مصادره.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في 2014 وشهد التعليم بجميع مراحله سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي تطور كبير، حيث تم استخدام أحدث الوسائل التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي من خلال وضع نظام التعليم الجديد وتطوير أغلب المناهج التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتي نظام الثانوية التراكمية.

واستكملت عبير، أن مصر شهدت خلال 6 سنوات الماضية بناء العديد من المدارس لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب للقضاء على كثافة الفصول بشكل تدريجي، فضلا عن إنشاء نوعيات جديدة من المدارس وفق النظام العالمي مثل المدارس المصرية اليابانية، وكذلك زيادة ميزانية التعليم بكافة مراحله، وغيرها من الإنجازات.

وأوضحت عبير، أن التعليم الجامعي ومنظومة البحث العلمي شهد تطور ملحوظ، حيث تم إنشاء العديد من الجامعات الجديدة، سواء جامعات حكومية أو أفرع للجامعات الأجنبية مثل الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة أو إنشاء جامعات خاصة وأهلية، بالإضافة إلى إنشاء جامعات تكنولوجيا في عدد من المحافظات للاستفادة من قدرات وإمكانيات طلاب التعليم الفني، وكذلك زيادة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي وزيادة مكافآت نشر البحوث التي تخدم المجتمع، والعمل على تأسيس بنية تحتية قوية في الجامعات المصرية.

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