ألمانيا تؤكد دعمها للعراق في التعاون العسكري

أكد السفير الألماني في بغداد أوله دييل اليوم الإثنين، دعم بلاده للعراق في مجالات التعاون العسكري، ومكافحة كورونا وإعمار المناطق المحررة.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم مع السفير الألماني، حيث سلّم دييل رسالة تهنئة خطية إلى الكاظمي من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، بمناسبة استكمال الكابينة الوزارية".وشدد السفير الألماني على مساندة بلاده للعراق، في مجالات تدريب القوات العراقية، والطاقة، "والتعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، وسبل استكمال المستشفيات الألمانية في العراق، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص الألماني في العراق لأخذ دوره في إعمار المناطق المحررة".من جهته، قدّم الكاظمي الشكر للقيادة الألمانية، واعدًا بتذليل العقبات التي تواجه الشركات الراغبة بالمجيء للعمل في العراق.