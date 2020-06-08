عريقات: سلطة الاحتلال تعمل على تفريغ القدس من أبنائها

دعا أمين سر اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، دول العالم والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف سياساتها التعسفية تجاه أبناء القدس، حيث تواصل اعتقال الفلسطينيين وتحد من حركتهم في مدينتهم، والتي تهدف من خلالها إلى تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين.وقال عريقات في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الإثنين، تعقيبًا على عملية اعتقال قوات الاحتلال لنائب أمين سر فتح في وادي الجوز والصوانة والشيخ الجراح في القدس عرين الزعانين من داخل الحجر الصحي المنزلي - إن كل هذه الإجراءات التعسفية هي خروقات مخالفة ومتعمدة للأعراف والاتفاقات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949.