إدراج مسئول رئاسي من جواتيمالا على قائمة العقوبات الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الإثنين، إدراج اسم رئيس أركان الرئاسة السابق في جواتيمالا جوستافو أدولفو أليجوس كامبارا على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب ما وصفه بـ"تورطه في أعمال فساد كبرى".وأضاف بومبيو - في بيان اليوم - أن أليجوس شارك، بحكم عمله الرئاسي في ظل حكم رئيس جواتيمالا السابق أفاروم كولوم، في أعمال فساد قوضت حكم القانون والثقة في الحكومة ومؤسسات الديمقراطية والمسئولين.وأوضح: أن إدراج اسم أليجوس وأفراد عائلته على قائمة العقوبات الأمريكية يتم وفقا للقانون الأمريكي ويعني أنهم لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة.وأكد الوزير أن بلاده تقف إلى جانب شعب جواتيمالا وحربه على الفساد وستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة من أجل محاسبة المسئولين عن الفساد في المنطقة وفي العالم.