باحثون يؤكدون تصاعد التوترات في القطب الشمالي

قال باحثون دنماركيون اليوم الإثنين، إن التنافس بين القوى العظمى يتزايد في منطقة القطب الشمالي، لتتغير بذلك سمعتها السابقة كمنطقة هادئة نسبيا.ويرجع الاهتمام بالمنطقة بسبب الموارد الطبيعة بها وكذلك أهميتها الاستراتيجية، وسط تغير المناخ.وقال ميكيل رونج أوليسن، كبير الباحثين بالمعهد الدنماركي للدراسات الدولية: "نرى شكلين من أشكال الصراع المحتمل في القطب الشمالي".وتابع:"أحد المخاوف هو المنطقة نفسها، على سبيل المثال التنافس على أجزاء من قاع البحر في القطب الشمالي واستخراج الموارد الطبيعية من القطب الشمالي والوصول إلى الطرق البحرية الجديدة في القطب الشمالي".كان أوليسن، كبير الباحثين الذين صاغوا التقرير بتكليف من وزارة الخارجية الدنماركية.وأضاف أوليسن إن التهديد الثاني للصراع وهو "الأكثر احتمالا" هو أن القطب الشمالي سيصبح جزءا من التنافس الشامل بين القوى العظمى.