المنوفية: إلغاء نتيجة لجنة قيادات التعليم 2019 - 2020

ألغى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قرار الذي صدر أمس، بإعلان نتيجة لجنة القيادات 2019 - 2020 لوظيفة وكيل إدارة تعليمية، مديري التعليم الخاص بالمديرية والإدارات التعليمية والموجهين العموم، كذلك لجنة قيادات التعليم الفني، بناء على مذكرة تقدم بها أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص.وشمل القرار اعتماد نتيجة وكيل مدرسة ومدير مدرسة وموجه أول بالتعليم العام، وإحالة جميع الأوراق إلى إدارة تنسيق الوظائف بالمديرية للإعلان عن شغل الوظائف التي تم إلغاء نتائجها بعد مراجعة الملفات الخاصة بالمتقدمين، لحفظ حقهم وإعادة التقييم من جديد بلجنة القيادات التي سوف يعلن عنها خلال شهر يوليو القادم 2020.وقال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن القرار الذي تم إصدارة، لا يشمل مديرين الإدارات المتواجدين حاليا، وأن القرار به عوار قانوني، بعد إفتاء إدارة الشئون القانونية، تم عرض مذكرة بذلك للعرض على محافظ المنوفية، ووافق عليها حرصًا على تطبيق القانون.