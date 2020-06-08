رئيس مجلس النواب الليبي يصل إلى موسكو

وصل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إلى العاصمة الروسية «موسكو»، مساء اليوم، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية.وأفادت قناة 218 الليبية، بأن وزيرى الخارجية الروسي والتركي، يؤكدان أنهما شرعا في الترويج لشروط عملية سلام في ليبيا.وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش سيواصل العمليات العسكرية بعد رفض حكومة الوفاق المدعومة تركيا للمبادرة المصرية "إعلان القاهرة" لحل الأزمة سلميًا.وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت الماضي بحضور رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مبادرة ليبية ـ ليبية لحل الأزمة تحمل اسم "إعلان القاهرة"، تحذر من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة، وتدعو لاحترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، وتشمل مقترحا بوقف لإطلاق النار بدءً من اليوم 8 يونيو؛ لاستكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية 5+5 التي ترعاها الامم المتحدة، إلى جانب بالالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، والعمل على الوصول لتسوية سياسية.