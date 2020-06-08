المفوضية الأوروبية غير مقتنعة بجهود بولندا بعد قرار محكمة العدل

رفضت المفوضية الأوروبية، التنازل في النزاع مع بولندا بشأن إصلاحاتها القضائية.وتعتقد بروكسل، أن وارسو لا تنفذ بالكامل حكم محكمة العدل الأوروبية، بشأن نظام تأديبي جديد مثير للجدل.وطلب مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز، توضيحا في رسالة إلى الحكومة البولندية.وفي بداية أبريل الماضي، أمرت محكمة العدل الأوروبية بولندا بتعليق عمل لجنة تأديبية جديدة للقضاة على الفور حتى تتمكن من الفصل فيما إذا كانت اللجنة مستقلة بالصورة الكافية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.وقد عززت المفوضية الاوروبية إجراءات المحكمة الأوروبية.وانتقد ريندرز في الرسالة، حقيقة أنه يبدو أن اللجنة مستمرة في النظر في العديد من الحالات.كما أثار مسألة ما إذا كانت التدابير التي اتخذتها بولندا استجابة لقرار محكمة العدل الأوروبية يمكن أن تتغير حتى الآن، بالنظر إلى أنها تخضع لقرار مستقبلي من قبل المحكمة الدستورية البولندية.