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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صفقة القرن.. أبرز إنجازات «الطيران المدني» خلال الأعوام الماضية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:27 م
الطيران المدني
الطيران المدني
محمود السعدى
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شهدت منظومة الطيران المدنى المصرى خلال السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى ستلعب دورا كبير فى زيادة
الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، فضلا عن زيادة الموارد المالية للدولة المصرية، حيث تحظى منظومة الطيران باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية باعتبارها الوجهة المشرفة ولرسم صورة ذهنية جيدة عن مصر.

فلقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، "استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030 "، والتي تعد بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخي في ريادة الإقليم.

تنشر "الدستور" أحد أهم المشروعات القومية التى شيدت بمنظومة الطيران المدنى خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث تعاقدت الشركة الوطنية "مصر للطيران " على شراء 35 طائرة حديثة مختلفة الطرازات لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة فى ظل الصراع الشرس فى سوق النقل الجوى العالمى وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والتى اطلق عليها "صفقة القرن"، وقد استلمت الشركة الوطنية للطيران 6 طائرات من طراز بوينج 787 والملقبة بطائرة الاحلام، فضلا عن قرب وصول باقى الصفقة خلال الفترة المستقبلية.

وكان الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أكد أن قطاع الطيران يعتبر من المحاور الأساسية فى نجاح خطط التنمية الاقتصادية، حيث يساهم بشكل أساسي في تنمية الحركة السياحية الخارجية والداخلية وتنشيط حركة التجارة، كما يساهم بقدر كبير فى تنمية الموارد ودعم وتحسين الاقتصاد القومي لتأثيره على قطاعات كثيرة فى الدولة سواء كانت خدمية أو إنتاجية، وتمثل خدمة نقل الركاب والبضائع أحد أهم المحاور الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للوفاء بحاجة الإنسان إلى التنقل سواء للعمل أو الترفيه.

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