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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غرق شخص في فيضانات مفاجئة شمال التشيك

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:27 م
فيضانات
فيضانات
أ ش أ
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أعلن عمال إنقاذ اليوم الإثنين، مقتل شخص وفقدان آخر إثر حدوث فيضانات مفاجئة شمال شرقي التشيك.

وأوضحت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن العشرات من السكان تم إنقاذُهم إثر وقوع هذه الفيضانات شمال مدينة أولوموك على بعد 230 كيلومترًا شرق العاصمة براغ، حيث بلغ ارتفاعُها مترًا واحدًا وسبقتها عواصف رعدية وأمطار غزيرة.

وأوضحت الشرطة أن امرأة تبلغ من العمر 48 عامًا قتلت بينما فُقدت امرأة أخرى، 74 عامًا في هذا الحادث.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم عمال الإطفاء الإقليميين في التشيك "لوسي بالازوفا"، إنهم أنقذوا عشرات الأشخاص من المباني والسيارات التي غمرتها المياه.

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