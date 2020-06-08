الاتحاد الأوروبي يصف مبادرة السيسي بشأن النزاع في ليبيا بـ«الإيجابية»

وصف الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، المبادرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن النزاع في ليبيا بـ"الإيجابية".وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: إن "كل مبادرة تتطابق مع جهود الأمم المتحدة بشأن إقرار السلام والاستقرار في ليبيا، هي جيدة، لكن لا بديل عن حل سياسي شامل كما جاء في مؤتمر برلين، ولا حل عسكري ممكنا للنزاع في ليبيا".وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري ووقف العمليات العسكرية والاعتداءات في ليبيا، للشروع في عملية تفاوضية تسهم في البحث عن حل سياسي، داعيا كافة الأطراف للتصرف بمسئولية والعودة للتفاوض.