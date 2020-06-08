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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير دفاع العراق وسفير أوكرانيا ببغداد يبحثان التعاون المشترك

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:24 م
وزير الدفاع العراقي
وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون،
أ ش أ
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بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، اليوم الإثنين، مع السفير الأوكراني في بغداد فيكتور نيدوباس، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وذكر بيان لوزارة الدفاع نقلته الوكالة العراقية للأنباء "نينا"، أن الجانبين بحثا، خلال اللقاء، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين.

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