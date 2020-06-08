العراق: ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الأردن

أعلن العراق اليوم، ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الأردن إلى 150 شاحنة يوميا.وقال محافظ الأنبار علي فرحان - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية- إن منفذ طربيل الحدودي مع الأردن غربي العراق شهد حركة تجارية غير مسبوقة، تمثلت بدخول البضائع المختلفة ورغبة التجار في كلا البلدين في نقل بضائعهم عبر المنفذ المذكور.وأضاف أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع التي دخلت إلى العراق عبر منفذ طربييل الحدودي بلغت نحو 150 شاحنة بشكل يومي في مؤشر على انتعاش التبادل التجاري مع الأردن والذي شهد في المرحلة السابقة انخفاضا كبيرا في عدد الشاحنات نتيجة إجراءات كورونا الاحترازية، مشيرا إلي أن ارتفاع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين يعود إلى استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية من العراق.