صادرات الاتحاد الأوروبي من القمح اللين ترتفع 65%
الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:25 م
وكالاتطباعة
أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين، أن صادرات القمح اللين من دول الاتحاد الأوروبي في موسم 2019-2020، الذي بدأ في أول يوليو الماضي، وصلت إلى 32.32 مليون طن بحلول السابع من يونيو بزيادة حوالي 65 % مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الماضي.
ووصلت صادرات الشعير من الاتحاد الأوروبي في موسم 2019-2020 إلى 7.0 ملايين طن بزيادة 65 % عن الفترة المماثلة من الموسم السابق بينما انخفضت صادرات الذرة 17 % الى 18.70 مليون طن.
وتواصل المفوضية الأوروبية، إدراج بريطانيا في بياناتها الأسبوعية لصادرات وواردات الحبوب في أعقاب خروجها من التكتل في نهاية يناير.
ووصلت صادرات الشعير من الاتحاد الأوروبي في موسم 2019-2020 إلى 7.0 ملايين طن بزيادة 65 % عن الفترة المماثلة من الموسم السابق بينما انخفضت صادرات الذرة 17 % الى 18.70 مليون طن.
وتواصل المفوضية الأوروبية، إدراج بريطانيا في بياناتها الأسبوعية لصادرات وواردات الحبوب في أعقاب خروجها من التكتل في نهاية يناير.