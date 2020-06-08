صادرات الاتحاد الأوروبي من القمح اللين ترتفع 65%

أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين، أن صادرات القمح اللين من دول الاتحاد الأوروبي في موسم 2019-2020، الذي بدأ في أول يوليو الماضي، وصلت إلى 32.32 مليون طن بحلول السابع من يونيو بزيادة حوالي 65 % مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الماضي.ووصلت صادرات الشعير من الاتحاد الأوروبي في موسم 2019-2020 إلى 7.0 ملايين طن بزيادة 65 % عن الفترة المماثلة من الموسم السابق بينما انخفضت صادرات الذرة 17 % الى 18.70 مليون طن.وتواصل المفوضية الأوروبية، إدراج بريطانيا في بياناتها الأسبوعية لصادرات وواردات الحبوب في أعقاب خروجها من التكتل في نهاية يناير.