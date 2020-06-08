عشراوي تدعو الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الحكومة الفرنسية، إلى تنفيذ تعهدها السابق والاعتراف بالدولة الفلسطينية في القريب العاجل، واتخاذ خطوات استباقية جادة وفاعله لمواجهة خطة السلام الأمريكية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،أن تصريحات عشراوي جاءت خلال لقائها اليوم الإثنين، القنصل العام الفرنسي في القدس، رينيه تروكاز، حيث جرى بحث آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والجرائم الإسرائيلية المتصاعدة، بما في ذلك إعلان نتنياهو عن نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات.وقالت عشراوي:" يجب على المجتمع الدولي التصدي لمخططات دولة الاحتلال ومنع تنفيذ هذا التهديد ومحاسبة ومساءلة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وإرسال رسالة واضحة بأن هناك ثمنا ستدفعه مقابل جرائمها وانتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".وأكدت عشراوي، أن الشعب الفلسطيني مصرُّ على مقاومة هذه المخططات والتصدي لها بجميع الوسائل المتاحة، لافتة إلى ضرورة وجود مبادرة دولية تتضمن تحالف متعدد الأطراف للمحافظة على القانون الدولي ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة الأممية، لمنع الضم بجميع أشكاله، واتخاذ خطوات فاعلة تنهي الاحتلال العسكري وتوقف الهيمنة الأمريكية على مصير العملية السلمية.وفي إطار ترأس فرنسا لمجلس الأمن الشهر الجاري، شددت عشراوي على ضرورة حث الأمين العام للأمم المتحدة على تقديم تقريره الشامل حول عدم التزام إسرائيل بالقرار الأممي (2334)، والبناء على هذا التقرير باعتباره أساسا في التعامل مع انتهاكات إسرائيل.وشدد الجانبان على أن الضم وعدم انصياع إسرائيل للقرارات والقوانين الدولية يهدد أمن واستقرار المنطقة، وأيضا أمن واستقرار أوروبا والنظام العالمي برمته.وأكد الجانبان على أهمية التعاون والتواصل وتعزيز أطر العمل المشترك في جميع المجالات.