رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنك الدولي يتوقع أسوأ كساد اقتصادي عالمي منذ الحرب العالمية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:23 م
البنك الدولي
البنك الدولي
أ ش أ
طباعة
توقع البنك الدولي اليوم الإثنين، انكماش الاقتصاد العالمي بواقع 5.2% خلال عام 2020، بسبب الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس "كورونا" المستجد، وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها.

وأوضح البنك في عدد يونيو من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن هذا الانكماش سيمثل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع البنك، أن تنكمش اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية بنحو 2.5% هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل، إذ من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6%.

وأشارت التنبؤات إلى أن الاقتصادات المتقدمة قد تشهد انكماشا بنسبة 7% في 2020، تحت ضغط من الإضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي العرض والطلب المحليين وقطاعي التجارة والتمويل.

وتوقع التقرير أن ينتعش معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 4.2% في 2021، وتسجيل الاقتصادات المتقدمة نموا بنسبة 3.9% واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نموا بنسبة 4.6%.

وتأتي توقعات البنك الدولي في إطار تنبؤات السيناريو الأساسي الذي يفترض أن الجائحة ستنحسر بدرجة تكفي للسماح برفع تدابير التخفيف المحلية بحلول منتصف العام في الاقتصادات المتقدمة وفي وقت لاحق في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية،وأن التداعيات السلبية غير المباشرة على مستوى العالم ستنحسر خلال النصف الثاني هذا العام، وأن اختلالات الأسواق لن تستمر طويلا.

وأشار البنك الدولي إلى أن آفاق المستقبل تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، ويميل ميزان المخاطر بشدة نحو تدهور الأوضاع، بما في ذلك أن يطول أمد الجائحة واضطراب الأسواق المالية.

ووفقا لسيناريو تدهور الأحوال، قد يهوى الناتج المحلي العالمي بنسبة تصل إلى 8% هذ العام، ثم قد يتعافى بشكل طفيف في 2021 مسجلا نموا يزيد قليلا على 1% مع انكماش الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية بنحو 5% هذا العام.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.1% هذا العام فيما يعزي إلى الاضطرابات المصاحبة لتدابير مكافحة الجائحة، وتشير التنبؤات إلى أن الناتج في منطقة اليورو سينكمش سينكمش بنسبة 9.1% في عام 2020، إذ أن تفشي الجائحة على نطاق واسع ألحق ضررا بالغا بالنشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد اليابان بنسبة 6.1% لان التدابير الوقائية التي اتخذت أدت لتباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي وإيقاف سلاسل التوريد العالمية.

وقالت جيلا بازارباسيوغلو نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو النصف والتمويل والمؤسسات: "تبعث هذه التوقعات علي القلق البالغ، ومن المرجح أن تخلف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلا، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة، ونهتم الآن بمعالجة حالة الطواريء الصحية والاقتصادية العالمية، ثم يجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء نموًا متين".

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة مالية 10 آلاف جنيه

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

مستشار الرئيس يحسم الجدل فى الفرق بين الكمامات القماشية والطبية

تفاصيل لقاء السيسي ومعيط لعرض خطة مواجهة كورونا

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

السيسي وبوتين يؤكدان التصميم على إطلاق مفاوضات ليبية بأسرع وقت

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

بسبب 50 جنيهًا.. بطولة أول فيلم عربي يتأهل للترشيح للأوسكار تضيع من يد شكري سرحان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

منوعات

معرض آرت بازل يلغي نسخته للعام 2020

ثلثا الألمان يعتزمون التقشف في الإنفاق الفترة المقبلة

كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية 21 يونيو

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

«صالونات نادرة» على قناة «الثقافة» في يوتيوب

فيلم قصير عن معاناة المجتمع من نظام الرؤية بقانون الأحوال الشخصية

100 ألف مشاهدة لمناظرة فرج فودة على «يوتيوب»

10 عروض مصورة جديدة ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك»