العاهل الأردني: كورونا «غيّر العالم» وأصبح «المعركة الأكبر»

اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين، إن فيروس كورونا المستجد "غير العالم" وأصبح "المعركة الأكبر"، داعيا مواطنيه إلى الحذر في عملية استئناف الانشطة "حتى لا نعود إلى الوراء خطوتين".وما زال الأردن، بمنأى نسبيًا من تفشٍّ واسع للوباء مع تسجيل 831 إصابة مؤكدة بالفيروس وتسع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الملك عبد الله قوله خلال لقائه عددا من الكتاب والصحافيين الأردنيين في قصر الحسينية في عمان: "كورونا غيرت العالم، ومفهوم إعادة ضبط العولمة الذي تحدثت عنه مؤخرًا يعني أننا نعيش في عالم جديد، ولا بد من تعاون الدول في ما بينها، وأن تنأى خلافاتها جانبًا، كون المعركة الأكبر أصبحت كورونا وتبعاتها".وأضاف:"أعتقد أننا سنخرج من أزمة كورونا في الإقليم أقوى مما دخلناها، وسنكون من أوائل الناس الذين يخرجون منها، ونرتب أمورنا على الأرض"، مشيرا إلى "نجاح الأردن في الحفاظ على مستوى منخفض من الإصابات بفيروس كورونا ومنع انتشاره".وأوصت الحكومة الأردنية في الثالث من مايو الماضي، مواطنيها بوضع كمامة وقفازين وإحترام إجراءات التباعد الإجتماعي في الأماكن العامة من اجل إحتواء فيروس كورونا المستجد.وخففت الحكومة الأردنية الخميس الماضي إجراءات الإغلاق وقررت تقليص ساعات حظر التجول اليومي إلى ست ساعات فقط بين الثانية عشرة ليلا والسادسة صباحا والغاء تقليص حظر التجول الشامل الذي كان يفرض ل24 ساعة كل يوم جمعة.كما قررت الحكومة إلغاء العمل بنظام حركة المركبات وفق رقم لوحتها المزدوج او المفرد، وفتح المطاعم والمقاهي وفق قيود وضوابط، والسماح بتنظم انشطة الأندية والفعاليات الرياضية لكن بدون جمهور.كما قررت فتح المواقع السياحية امام السياحة المحلية، وفتح قطاع الفنادق والضيافة والسماح بالطيران الداخلي.لكن سيستمر اغلاق الجامعات والمدارس والمعاهد ورياض الأطفال ودور السينما، وتبقى رحلات الطيران الخارجي متوقفة.