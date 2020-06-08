لندن تعتقل 36 أثناء احتجاجات لحركة «حياة السود مهمة»

اعتقلت الشرطة البريطانية 36 شخصا أثناء احتجاجات لحركة "حياة السود مهمة" في العاصمة لندن أمس الأحد، والتي أسفرت عن إصابة 35 شرطيا، حسبما أعلنت الشرطة.وقالت شرطة العاصمة إنها اعتقلت 36 مشتبها بهم في وقت متأخر أمس الأحد ووقت مبكر اليوم الإثنين، لارتكاب مخالفات منها الشغب العنيف وإحداث أضرار إجرامية والاعتداء على الشرطة، مضيفة، أن الاحتجاجات كانت "سلمية إلى حد كبير".وأضافت أن "تحقيقات تجري بشأن العديد من الحوادث، بما في ذلك إحداث أضرار إجرامية بتمثال في أماكن أخرى ومباني لها أهمية وطنية".وكتب المتظاهرون كلمتي "كان عنصريا" أسفل نقش باسم "تشرشل" على قاعدة تمثال زعيم بريطانيا وقت الحرب وينستون تشرشل، بينما حاول رجل إشعال النار في علم بريطانيا في نصب سينوتاف التذكاري للحرب القريب.وقالت مفوضة شرطة لندن كريسيدا ديك: إن "الإجرام العنيف الذي شهدناه مشين وكان مخيفا للآخرين".