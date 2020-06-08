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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق 71 مسجدا في السعودية بعد إصابات بكورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:16 م
الشيخ الدكتور عبداللطيف
الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز
وكالات
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كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن إغلاق 71 مسجدًا بمختلف مناطق المملكة نتيجة ظهور حالات كورونا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على تعقيمها وإعادة تأهليها بما يجعلها آمنة لعودة الصلاة فيها.

وأرجع الوزير آل الشيخ في بيان له اليوم الإثنين، نشر على الموقع الرسمي للوزارة "السبب في ذلك لعدم التزام بعض المصلين بالإجراءات الاحترازية قائلًا "عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد مما أدى -للأسف- لإغلاق 71 مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة".

واوضح الوزير آل الشيخ:"جاري العمل على تعقيم المساجد الـ 71 التي تم اغلاقها" دون الكشف عن اماكنها.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، أعلنت السبت الماضي، إيقاف صلاة الجمعة والصلوات الخمس فى المساجد في جدة، ولمدة خمسة عشر يومًا، والاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس، ويقال فيه "صلوا في بيوتكم".

وأعادت السعودية نهاية الشهر الماضي فتح حوالي 90 الف مسجد في جميع أنحاء المملكة للمرة الأولى بعد ان تم اغلاقها حوالي 75 يوما، لكن هذه الخطوة رافقتها أوامر للمصلين باتباع إرشادات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بينما ظل الحرم المكي مغلقا أمام الجمهور.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية إن ملايين الرسائل النصية أرسلت إلى أشخاص بلغات متعددة لإبلاغهم بالقواعد الجديدة للصلاة العامة، والتي تشمل الحفاظ على مسافة مترين بين الناس أثناء الصلاة، وارتداء أقنعة الوجه أو الكمامات في جميع الأوقات والامتناع عن تحية بعضهم البعض بمصافحة أو عناق.

ولا يسمح بدخول الأطفال تحت سن 15 عامًا داخل المساجد، ويطلب من المسنين وذوي الحالات المزمنة الصلاة في المنزل، كما يُنصح الناس بالوضوء في المنزل واستخدام مطهرات اليد وإحضار سجاد الصلاة.

وتتضمن القواعد الجديدة أن يتم فتح المساجد قبل 15 دقيقة فقط من كل صلاة من الصلوات الخمس، وتغلق بعد 10 دقائق من اختتامها، وألا تزيد الصلاة عن 15 دقيقة.

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