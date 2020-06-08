تراجع العائد على سندات الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية عن نتائج طرح سندات الخزانة اليوم، حيث سجل أعلى عائد على السندات أجل 3 سنوات،13.60%، وأقل عائد 13.4%، ومتوسط العائد 13.51%، وسجل أعلى عائد على السندات أجل 7 سنوات، 13.75%، وأقل عائد 13.7%، ومتوسط العائد 13.72%.وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه، قيمة الطرح الأول 3.7 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، والثاني 3.2 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.