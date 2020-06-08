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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

معرض آرت بازل يلغي نسخته للعام 2020

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:14 م
معرض آرت بازل
معرض آرت بازل
وكالات
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أعلن معرض "آرت بازل" الذي يعد بين أبرز المناسبات المخصصة للفن المعاصر في العالم، والذي يعقد سنويا في يونيو في مدينة بازل السويسرية، إلغاء نسخته للعام 2020، بسبب أزمة كورونا، ما أثر على سعر أسهم الشركة الأم في البورصة الاثنين.

وفي وقت سابق، أرجئت نسخة العام 2020 من يونيو إلى سبتمبر بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أن المنظمين أعلنوا في بيان الإثنين، إلغاءها نهائيا قائلين إن هناك الكثير من عدم اليقين لتجهيز المعرض الدولي الذي سيعود في العام 2021.

وتابع البيان، "آرت بازل يأسف للإعلان عن إلغاء نسخة 2020 في بازل. في حين أن هناك بوادر أمل مع خروج بعض البلدان من حالة الإغلاق، فإن الوضع العالمي لا يزال غير مستقر، وللأسف، لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين للمضي قدما في المعرض".

وأشار إلى عقبات محتملة تشمل قيود السفر عبر القارات والأخطار الصحية التي تشكلها التجمعات الكبيرة والشكوك بشأن ما إذا كانت القواعد السويسرية المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 ستسمح بتنظيم أحداث عامة كبيرة.

وأوضح البيان، "نعتقد أن أفضل خيار في الوقت الراهن هو التركيز على نسخة العام المقبل وتقديم معرض استثنائي" في 2021.

ومن المفترض إقامة معرض آرت بازل 2021 في الفترة من 17 إلى 21 يونيو.

وإثر الإعلان، انخفض سعر سهم الشركة الأم "إم سي إتش غروب" في البورصة السويسرية بعد ظهر الاثنين بنسبة 3.05%.

ويقام معرض "آرت بازل" سنويا بثلاث نسخ في سويسرا وهونج كونج وميامي، وهو من أبرز الأحداث السنوية في عالم الفن ويستقطب أثرياء من هواة تجميع الأعمال الفنية الذين يتنقلون عادة بطائراتهم الخاصة للمشاركة.

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