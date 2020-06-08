«التعليم» تستعرض استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة أمام البرلمان
الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:14 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنىطباعة
استعرض الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة المقرر اجراؤها الشهر الحالي، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال.
وحرص الدكتور رضا حجازى، على توضيح الإجراءات الاحترازية التي استعدت لها الوزارة، من خلال فيديو توضيحي أعدته الوزارة، وتم عرضه على النواب بالجلسة العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال.
وحرص الدكتور رضا حجازى، على توضيح الإجراءات الاحترازية التي استعدت لها الوزارة، من خلال فيديو توضيحي أعدته الوزارة، وتم عرضه على النواب بالجلسة العامة.