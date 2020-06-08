«التعليم» تستعرض استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة أمام البرلمان

استعرض الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة المقرر اجراؤها الشهر الحالي، وذلك وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال.وحرص الدكتور رضا حجازى، على توضيح الإجراءات الاحترازية التي استعدت لها الوزارة، من خلال فيديو توضيحي أعدته الوزارة، وتم عرضه على النواب بالجلسة العامة.