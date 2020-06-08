أبو العينين يطالب بعدم وضع الإعلانات على المناطق الأثرية

طالب النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ضرورة أن يتضمن مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق النص على عدم الإساءة للأديان، أو مخالفة الآداب العامة، أو النيل من الوحدة الوطنية.جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بشأن مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق.وشدد أبو العينين، على ضرورة النص على ألا يضر الإعلان بالأفراد، أو التأثير على الطابع الجمالي والتراث الأثري لبعض المناطق، قائلا: "ليس من المعقول عمل إعلان على مبان أثرية".وتابع: ليس المعقول عمل إعلان بدون تأمين البشر، مطالبا بضرورة عمل وثيقة تأمين على المواطنين الموجود في محيطهم الإعلان لعدم تعرضهم للضرر.وطالب النائب محمد أبو العينين بضرورة تحديد جهة واحدة للإعلانات، وأن تكون هناك قواعد عامة ولا يجب أن يستثنى منها أحد.