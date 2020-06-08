أبو العينين يطالب بعدم وضع الإعلانات على المناطق الأثرية

أبو العينين يطالب بعدم وضع الإعلانات على المناطق الأثرية
الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:12 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنىطباعة
طالب النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ضرورة أن يتضمن مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق النص على عدم الإساءة للأديان، أو مخالفة الآداب العامة، أو النيل من الوحدة الوطنية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بشأن مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق.
وشدد أبو العينين، على ضرورة النص على ألا يضر الإعلان بالأفراد، أو التأثير على الطابع الجمالي والتراث الأثري لبعض المناطق، قائلا: "ليس من المعقول عمل إعلان على مبان أثرية".
وتابع: ليس المعقول عمل إعلان بدون تأمين البشر، مطالبا بضرورة عمل وثيقة تأمين على المواطنين الموجود في محيطهم الإعلان لعدم تعرضهم للضرر.
وطالب النائب محمد أبو العينين بضرورة تحديد جهة واحدة للإعلانات، وأن تكون هناك قواعد عامة ولا يجب أن يستثنى منها أحد.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بشأن مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق.
وشدد أبو العينين، على ضرورة النص على ألا يضر الإعلان بالأفراد، أو التأثير على الطابع الجمالي والتراث الأثري لبعض المناطق، قائلا: "ليس من المعقول عمل إعلان على مبان أثرية".
وتابع: ليس المعقول عمل إعلان بدون تأمين البشر، مطالبا بضرورة عمل وثيقة تأمين على المواطنين الموجود في محيطهم الإعلان لعدم تعرضهم للضرر.
وطالب النائب محمد أبو العينين بضرورة تحديد جهة واحدة للإعلانات، وأن تكون هناك قواعد عامة ولا يجب أن يستثنى منها أحد.