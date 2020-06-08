اتحاد الصناعات: ما حدث في مصر خلال 6 سنوات معجزة اقتصادية

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن حجم الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الـ6 سنوات الأخيرة لم تحدث في أي دولة أخرى.وأضاف "الدسوقي"، في تصريحات لـ"الدستور" أن ما تم تحقيقه على مستوى القطاع الاقتصادي يعتبر طفرة في تاريخ مصر من حجم المشروعات والطاقة والصناعة والنقل.وأوضح أن ما تم إنجازه في فترة زمنية بسيطة كان يمكن تنفيذه في مدة أكثر من ذلك، لكن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تميز بالسرعة في التنفيذ والإنجاز الفعلي، متابعا ما حدث في مصر يعتبر معجزة علمية واقتصادية بكل المقاييس.