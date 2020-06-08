«السويدي» يوضح تعديلات قانون السجل التجاري

وجه المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رسالة إلى رؤساء الغرف الصناعية، ذاكرا أنه تم اليوم مناقشة التعديل الخاص بقانون السجل التجاري وفق طلب اتحاد الصناعات المصرية وتبنى عرضه على مجلس النواب النائب المهندس أحمد سمير - رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس.وأكد السويدي أن التعديل نص على إلزام المنشآت الفردية والأفراد الذين يرغبون في استصدار سجل تجاري لنشاط صناعي على الحصول على شهادة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة التي تمثل ذلك النشاط.ويأتي هذا التعديل ليشمل القانون شرطية شهادة الغرفة لكافة الأنشطة بمختلف كياناتها القانونية، حيث كان السجل التجاري قبل هذا التعديل يحيل الأفراد والمنشآت الفردية للغرف التجارية.وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن التعديل يكون الاتحاد قد حقق الولاية الكاملة للغرف الصناعية في إصدار الشهادة اللازمة لاستصدار السجل التجاري لأي نشاط صناعي بأي كيان قانوني كان، والشكر مقدم من اتحاد الصناعات المصرية للسيد النائب المهندس أحمد سمير لجهوده الدائمة لمساندة الاتحاد فيما يطرحه من تشريعات وتعديلات تشريعية.