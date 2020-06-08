خبير اقتصادي: قانون القطاع العام الجديد يسعى إلى إعادة هيكلة الشركات

كشف الخبير الاقتصادي، بلال عبد العزيز، أن موافقة البرلمان أمس على تعديلات قانون قطاع الأعمال ستساهم في دعم الاقتصاد المصري، من خلال زيادة إيرادات الشركات عقب تنفيذ التعديلات.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القطاع العام عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية أمام القطاع الخاص، حيث لم يستطيع المنافسة الشرسة التي فرضها القطاع الخاص منذ دخوله في الحياة الاقتصادية حتى الآن، إضافة الى أن شركات قطاع الأعمال لم تشهد التطورات المناسبة بما يتواكب مع المتغيرات العالمية والتطورات التي شهدتها الشركات الخاصة، مؤكدا أن القانون الجديد يسعى بكل حزم وإصرار إلى النهوض بالقطاع العام وتطويره وإعادة هيكلة الشركات وإعداد خطط استراتيجية لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني.وأوضح أن دعم العامل داخل شركات قطاع الأعمال جزء لا يتجزأ من مبادئ القانون الجديد، حيث يسعى القانون إلى زيادة تحفيز العامل كعنصر أساسي من عناصر نجاح الشركات، وزيادة رغبته في العمل والإنتاج.