وصول 55 مصريا إلى مطار القاهرة قادمين من تركيا

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، 55 راكبا مصريا قادمين من تركيا وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترزاية والوقائية المتبعة في تلك الحالات.ووصلت الرحلة رقم 6157 والتابعة لشركة الخطوط الجوية التركية إلى مطار القاهرة الدولي وعلى متنها 55 راكبا مصريا.وقامت على الفور سلطات الحجر الصحى بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين باجراءات الفحصوات الطبية للركاب العائدين، للتاكد من عدم حملهم الفيروس القاتل " كوفيد 19 "، وتم السماح لهم بمغادرة المطار عقب توقيع اقرار العزل الذاتى المنزلى لمدة 14 يوما، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.