انتهاء تنفيذ «شفاء الأورمان» في 30 يونيو

أعلن المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، الانتهاء من أعمال تنفيذ مستشفى شفاء الأرومان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في 30 يونيو 2020 بتكلفة 712 مليون جنيه على مساحة 6200 متر مربع بسعة 263 سريرًا، ويعد أحد المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمدينة سوهاج الجديدة.وقال سالمان إنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمستشفى الجامعى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وسيتم افتتاح المستشفى في 30 يونيو الجاري، لافتًا إلى أنه وجه بضرورة التنسيق بين جامعة سوهاج، ومديرية الصحة، لتشغيل المستشفى الذي سيكون إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة.وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الأورمان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم الهيئة بموجبه بتنفيذ المستشفى وتجهيزه على نفقتها وتسليمه لجمعية الأورمان لتشغيله لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها.