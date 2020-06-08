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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تأجيل إعلان قائمة مسابقة «جونكور» الأدبية لـ15 سبتمبر

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:52 م
مسابقة جونكور
مسابقة جونكور
وكالات
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أعلنت أكاديمية جونكور، الإثنين، التي تمنح أبرز جائزة أدبية في العالم الناطق باللغة الفرنسية، تأجيل اختيار القائمة الطويلة للروايات المرشحة إلى 15 سبتمبر.

جاء في بيان صادر عن الأكاديمية "بسبب الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كوفيد-19 وأعاقت نشر الكتب والمبيعات في المكتبات، قرر المسئولون في أكاديمية جونكور تأجيل إعلان القائمة الطويلة للعام 2020 إلى الثلاثاء 15 سبتمبر وهو أمر كان مقررًا في بداية الشهر".

وأوضحت الأكاديمية التي يرأسها ديدييه ديكوان، أن "الروايات المنشورة حتى هذا التاريخ يمكن إدراجها في القائمة".

وستعلن القائمة القصيرة التي تخفض بموجبها قائمة الروايات من 15 إلى 8 الثلاثاء في السادس من أكتوبر.

أما قائمة الروايات الأربع المتأهلة للتصفيات النهائية، فستعلن الثلاثاء 27 أكتوبر على أن تمنح جائزة جونكور 2020 الأربعاء في الرابع من نوفمبر.

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