«الخطوط الكويتية» تنقل 345 عالقا إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، 345 عالقا مصريا بدولة الكويت والراغبين فى العودة الى ارض الوطن عقب انتشار وتفشى الفيروس القاتل، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الحالات.ووصلت الرحلة رقم 1540 والتابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، إلى مطار القاهرة الدولى وعلى متنها 345 راكبا مصريا، وقامت على الفور سلطات الحجر الصحى بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين باجراءات الفحوصات الطبية للركاب العائدين، للتاكد من عدم حملهم الفيروس القاتل "كوفيد- 19".وتم السماح لهم بمغادرة المطار عقب توقيع إقرار العزل الذاتى المنزلى لمدة 14 يوما، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.