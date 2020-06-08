رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

170 إعلاميًّا من «دول التعاون» يشاركون في ورشة تدقيق الأخبار

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:49 م
منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
أ ش أ
طباعة
اختتم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) الإثنين، أعمال ورشة العمل لفائدة منسوبي وكالات الأنباء والإذاعات والتليفزيونات والصحف والمنصات الإلكترونية في العالم الإسلامي، حول طرق تدقيق الأخبار وانتشار الشائعات (أزمة كوفيد- 19).

شارك في ورشة العمل أكثر من 170 إعلاميًّا من 33 دولة، وعدد من المندوبين الدائمين لدى منظمة التعاون الإسلامي، وقدمها الدكتور الصادق الحمامي، أستاذ الإعلام المشارك بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بجامعة منوبة التونسية، مدرس صحافة التحري من صحة المعلومات.

وقدم المدير المساعد لاتحاد وكالات الأنباء (يونا) زايد سلطان عبدالله، في بداية الورشة التي عقدت بالشراكة مع إدارة الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية (إيبو)- الشكر إلى المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الدعم اللامحدود لجهود مؤسسات العمل الإسلامي المشترك في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، مثمنًا الرعاية الكريمة للدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، لملتقاه الذي عقده في 23 رمضان الماضي، وجاءت الورشة كباكورة لمخرجاته ودعمه المستمر لأنشطة الاتحاد.

ورحب المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية (إيبو) محمد سالم ولد بوك، بالمشاركين في الورشة من منسوبي وسائل الإعلام للاستفادة من البرامج والدورات المهنية، للمساهمة في تطوير مهارات وقدرات الإعلاميين في دول المنظمة.

وتناول المحاضر الدكتور الصادق الحمامي البيئة التي تنشأ فيها الأخبار الكاذبة والمضللة والشائعات، والأدوات التي يلجأ إليها صناع الأخبار الكاذبة لتضليل الرأي العام، مشددًا على أهمية إدراك الصحفي أو الإعلامي لدوره في أنه ليس مجرد ناقل للمعلومات وإنما محقق ومدقق يقوم بالتحري عما يصل إليه من معلومات قبل أن يبدأ في معالجته وتقديمه عبر وسيلته الإعلامية للرأي العام.

ولفت إلى أن الصحافة مهنة تقوم على التحري، والصحفي لا ينقل إلا المعلومات التي تحرى عنها، فالصحافة المهنية تمثل بديلًا لكل المعلومات الكاذبة، والصحافة التي ينتجها الصحفيون هي المصدر الجيد للمعلومات الموثوقة، مشيرًا إلى بدء انتشار مصطلح صحافة التحري منذ عام 2006 وشروع بعض المؤسسات الإعلامية في إنشاء أقسام متخصصة لذلك، للتدقيق في المعلومات التي ينتجها الصحفيون في المؤسسة، وفق منهجية للتدقيق الداخلي للمعلومات.

وتوزع الإعلاميون المشاركون في الورشة من 33 دولة: السعودية، الأردن، الإمارات، المغرب، الصومال، أذربيجان، مصر، نيجيريا، بولندا، ماليزيا، السنغال، تونس، بريطانيا، البحرين، الجزائر، موريتانيا، لبنان، فلسطين، كوت ديفوار، روسيا، اليمن، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان، تركيا، جنوب السودان، الفليبين، العراق، باكستان، جامبيا، وسيراليون.

موضوعات متعلقة

السيسي وبوتين يؤكدان التصميم على إطلاق مفاوضات ليبية بأسرع وقت

بث مباشر.. مؤتمر وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

مستشار الرئيس لشؤون الصحة يزف بشرى سارة حول علاج كورونا (فيديو)

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

السيسي وبوتين يؤكدان التصميم على إطلاق مفاوضات ليبية بأسرع وقت

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

بسبب 50 جنيهًا.. بطولة أول فيلم عربي يتأهل للترشيح للأوسكار تضيع من يد شكري سرحان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

منوعات

معرض آرت بازل يلغي نسخته للعام 2020

ثلثا الألمان يعتزمون التقشف في الإنفاق الفترة المقبلة

كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية 21 يونيو

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

«صالونات نادرة» على قناة «الثقافة» في يوتيوب

فيلم قصير عن معاناة المجتمع من نظام الرؤية بقانون الأحوال الشخصية

100 ألف مشاهدة لمناظرة فرج فودة على «يوتيوب»

10 عروض مصورة جديدة ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك»