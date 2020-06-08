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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المركزي الإسباني»: البلاد تتجه إلى أسوأ ركود اقتصادي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:48 م
المركزي الإسباني
المركزي الإسباني
وكالات
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قال البنك المركزي، الإثنين، إن اقتصاد إسبانيا قد ينكمش بأقل من المتوقع هذا العام لكن بالرغم من ذلك سيكون الركود أسوأ ثلاث مرات تقريبًا من الركود القياسي المسجل في 2009 أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية.

أضاف البنك المركزي أن الاقتصاد قد ينكمش ما بين 9 - 11.6% في 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا على البلد المعتمد على السياحة، والسيناريو السابق للمركزي الإسباني كان انكماشا من 9.5 % إلى 12 %.

وسيتضح تأثير إجراءات العزل العام التي بدأ تطبيقها في منتصف مارس آذار بشكل كامل في الربع الثاني مع توقع أن ينكمش الاقتصاد بما يتراوح من 16% إلى 21.8 %.

وانكمش الاقتصاد 5.2 % في الربع الأول وهو بالفعل الأكثر حدة منذ السلسلة القياسية التي بدأت في 1970، وأسوأ مرتين من الربع الأول من 2009، وكان اقتصاد إسبانيا قد انكمش 3.7 % في 2009.

ويتوقع المركزي الإسباني أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي في النصف الثاني من هذ العام وأن يسجل الناتج المحلي الاجمالي في 2021 نموا من 7.7 % إلى 9.1 % مقارنة مع تقدير سابق للبنك يتراوح من 6.1 % إلى 8.5 %.

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