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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأهيل عدد من السيارات بمركز صيانة مطروح بعد إعادة تشغيله

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:47 م
مركز صيانة مطروح
مركز صيانة مطروح
ياسمين شعيب
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شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، عددا من السيارات التي تمت صيانتها وإعادة تأهيلها للتشغيل بمركز الصيانة الخاص بالمحافظة بمنطقة الكيلو 7 بعد إعادة تشغيله كمنشأة وأصول غير مستغلة منذ سنوات طويلة لتحقق عائدا اقتصاديا وتوفر على المحافظة تكاليف وأعمال الصيانة الخارجية مع تأهيل وتدريب عدد من الفنيين بالمحافظة.

واستمع محافظ مطروح لأعمال إعادة صيانة وتشغيل 7 سيارات تم إصلاحها منها 3 سيارات خاصة بمجمع مخابز المحافظة وسيارة تابعة لمركز ومدينة مرسى مطروح و3 سيارات تابعة للقرى، بالإضافة إلى سيارة تابعة لمديرية الشباب والرياضة.

وأشاد محافظ مطروح بجهود إعادة تشغيل المركز وصيانة السيارات بما يعود على المحافظة بالنفع مع توفير عائد اقتصادى وتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل الفنيين العاملين بمجالس المدن وديوان عام المحافظة موجها بحصر مطالب واحتياجات المركز.

ومركز صيانة وإصلاح السيارات التابع لمحافظة مطروح تم إعادة تأهيله هذا العام بعد سنوات من توقفه مع تشغيل 24 فني صيانة به ويقع على مساحة 7 آلاف م2 وتتم متابعته من خلال إدارة الشئون الاقتصادية بالمحافظة.

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