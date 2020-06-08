مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في تصادم بسوهاج

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخران في تصادم سيارة أجرة مع "توك توك" بطريق الطليحات دائرة مركز طهطا بسوهاج، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة للتحقيق.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بحدوث تصادم على طريق الطليحات دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص مصرع كل من: غادة محمد عبدالباسط، 24 عاما، محمد جمال أبوالغيط، 28 عاما، محمود العشري محمود، 28 عاما.كما أصيب كل من: فاطمة محمد عبدالباسط،24 عاما، بكسر مضاعف بالذراع اليسرى والساقين، أحمد محمد عبدالباسط، 11 عاما، بكسر بالساق اليمني والذراع اليمنى.تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى طهطا العام، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور على الطريق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.