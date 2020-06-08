‎الإسكان: مصر باتت خالية من المناطق الخطرة وقريبًا بلا عشوائيات

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مصر باتت خالية من المناطق الخطرة وقريبا ستصبح خالية من العشوائيات، لافتًا إلى أن عدد الأماكن الخطرة كان يزيد عن 400 منطقة.وأضاف متحدث الإسكان، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، أن إزالة المناطق العشوائية يتكلف مبالغ طائلة جدًا، مؤكدًا أنه تم القضاء على أكثر من 300 منطقة عشوائية خلال السنوات الستة الماضية.وأوضح أن المواطن عندما يجد تدخلا من الدولة لحمايته يتعاون جيدًا معها ويكون رد فعله جيد جدًا عندما يجد مصداقية، خلال تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدًا المناطق القريبة من المناطق الخطرة والعشوائية قدمت طلبات للوزارة لكى تقوم بتطويرها أسوة بالمناطق المجاورة لها.