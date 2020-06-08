«تعليم الجيزة» تعلن مواعيد استقبال اعتذارات الثانوية العامة

أصدر خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجميع مديرى الإدارات التعليمية اليوم الإثنين، الموافق ٨- ٦- ٢٠٢٠، أوامر مشددة بضرورة متابعة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات.وصرح بأنه تم الإعلان عن الاعتذارات للثانوية العامة فى المدارس التالية، وذلك تخفيفًا من الازدحام والتلاحم والتباعد، واتخاذ كل التدابير الوقائية الاحترازية على أن تكون كالآتى:المدرسة السعيدية الرياضية مخصصة لاعتذارات الرجالومدرسة الجيزة الإعدادية مخصصة لاعتذارات السيداتمن يوم الأحد الموافق ١٤- ٦ منعًا للازدحام وفق الجدول التالى:الأحد الموافق ١٤- ٦ (إدارة جنوب الهرم، العمرانية، بولاق، كرداسة، الواحات، الشيخ زايد، أطفيح)الإثنين الموافق ١٥- ٦ (إدارة الدقى، العجوزة، أوسيم، الوراق، منشأة القناطر، أكتوبر)الثلاثاء الموافق ١٦- ٦ (إدارة العياط، شمال أبوالنمرس، الحوامدية، الصف، البدرشين)الأربعاء الموافق ١٧- ٦ (مخصص للذين تخلفوا فى تقديم الاعتذارات من جميع الإدارات عن الجدول السابق)