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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى عزل إسنا (صور)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:50 م
مستشفى عزل إسنا
مستشفى عزل إسنا
هدى الأمير
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أجرى محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، زيارة لمستشفى إسنا للعزل ومستشفى صدر إسنا، للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية، وذلك برفقة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 191 لسنة 2020 للمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات.

وتوجه نائب محافظ الأقصر، بالشكر إلى الأطباء وأطقم التمريض على جهودهم المبذولة، مثنيا على جهود المستشفيات في تقديم الخدمات المطلوبة.

رافق نائب محافظ الأقصر خلال الجولة، كل من رئيس مدينة إسنا محمد سيد سليمان، ووكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة أحمد حسن، وعضو من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعدد من قيادات الأجهزة المختصة، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وشدد نائب محافظ الأقصر على النظافة والتعقيم وتوفير كافة سبل الرعاية للمرضى، مؤكدا أن أي مخالفات تم رصدها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها واستمع لعدد من المرضى والمواطنين وتمت تلبية عدد من الطلبات الخاصة بهم من جانب مديرية الصحة.

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