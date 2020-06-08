خبير: العاصمة الإدارية البؤرة الأهم لاستقطاب المواطنين (فيديو)

قال الدكتور إسماعيل الشيمي، أستاذ التخطيط العمرانى، إن الأرض الخالية الجرداء التي لا يوجد بها إعمار ليس لها ثمن وتقدر بأرقام زهيدة، ولكن المشروعات الكبرى يعيد إحياءها وترتفع قيمتها والمناطق المجاورة لها.وأشار "الشيمي" خلال لقائه بفضائية "صدي البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن هذا ما فعلته العاصمة الإدارية الجديدة في طريق مصر، حيث رفعت سعر المتر إلى 15 ألف جنيه، موضحا أنها واحدة من أكبر المشروعات القومية الكبري التي يتمنى الكل أن ينتقل إليها، لافتا إلى أن أي إنسان يستطيع أن ينتقل إليها.وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة قرار ذكي، وأصبحت البؤرة الأهم لاستقطاب الكثيرين من المتمركزين في القاهرة الكبرى، لافتا إلى أنها ستحل الكثير من المشاكل سواء من ازدحام أو تلوث أو ظهور العشوائيات وغيرها من المشاكل.