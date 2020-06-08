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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وقف إجراء الفحوص الشاملة للكشف عن إصابات كورونا في اليابان

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:40 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت اليابان، اليوم الاثنين، أنها ستتوقف عن إجراء الفحوص الشاملة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وستستهدف عوضا عن ذلك المعرضين للإصابة ومن يواجهون الحد الأقصى من المخاطر.

ودافع ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد الذي يشرف أيضا على مكافحة فيروس كورونا، عن سياسة اليابان، قائلا إنه من الصعب إجراء اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل (بي. سي. آر) لجميع السكان.

وقال إن الوضع الأمثل هو أن تفحص اليابان جميع السكان مرة واحدة وتعزل المصابين منهم، لكن ذلك "مستحيل واقعيا".

وأوضح نيشيمورا، في حديث لوكالة "رويترز": "لذلك من المهم ضمان فحص المعرضين لمخاطر أعلى أو الذين يؤكد الأطباء أنهم في احتياج عاجل" لإجراء الفحوص.

وتتخلف اليابان كثيرا في الوقت الحاضر عن الدول الصناعية الكبرى الأخرى في عدد الفحوص، وهو ما تسبب في انتقادات من بعض الخبراء الذين يقولون إنها لا تفعل ما يكفي لتعقب الفيروس ولمنع ظهور بؤر إصابات جديدة.

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