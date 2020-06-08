إطلاق أكبر كيان مصرى فى الشرق الأوسط لتصنيع الدواء قريبًا

كشف أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، أن الصندوق بصدد تدشين كيان مصرى غير مسبوق فى الشرق الأوسط للتصنيع الدوائى بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد لتنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية.وأضاف مدير الصندوق، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الإثنين، أن الصندوق يجرى مشاورات حاليًا بشكل متواصل مع صناديق سيادية إفريقية فى السنغال ونيجيريا وأوغندا للدخول فى شراكات استثمارية جديدة، لافتًا إلى أن جائحة كورونا فرضت إعادة ترتيب أولويات عمل الصندوق بحيث تتصدر قطاعات الرعاية الصحية والتصنيع الدوائي والأمن الغذائي والزراعي أوليات العمل خلال المرحلة الحالية، جنبًا إلى جنب مع القطاعات الأخرى الواعدة، مثل قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والشمول المالى.