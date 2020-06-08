«سكرتير الغربية» تنفي إصابتها بكورونا

نفت نجوى العشري، سكرتير عام مساعد الغربية، إصابتها بفيروس كورونا، وأنها في منزلها نظرا لتجهيز مكتبها داخل ديوان عام المحافظة.وقالت "العشري" إنها تمارس حياتها مع أسرتها بشكل طبيعي، وكانت في الصباح تشتري اللحوم وغيرها من مستلزمات أسرتها، وإنها موجودة في منزلها لحين تجهيز مكتبها داخل ديوان عام المحافظة، وقد خضعت مع رؤساء المدن الجدد، يوم السبت الماضي، لأخذ مسحة قبل اجتماعها مع محافظ الغربية، ولم تظهر نتائج المسحات حتى الآن.من جانبه، قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن نتائج مسحات الـ9 رؤساء مدن وأحياء محافظة الغربية ونتائج مسحة السكرتير العام المساعد لم تظهر، وإن أحد رؤساء المدن يخضع لحجر صحى بسبب مخالطته حالة مصابة بفيروس كورونا.كان عدد من وسائل الإعلام قد نشر خبر إصابة السكرتير العام المساعد بكورونا.