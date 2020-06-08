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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع تطوير سوق السمك

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:28 م
جولة محافظ دمياط
جولة محافظ دمياط
حسام فهمي
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حرصت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على متابعة كافة عمليات الرصف المدرجة بخطة العام المالى الحالى، وكذلك المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من سيرها وفقًا للخطة الموضوعة والجداول الزمنية المحددة لها، حيث قامت المحافظ، اليوم الإثنين، بجولة ميدانية، بمدينة دمياط، رافقها خلالها اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وم. طارق بدوى، مدير مديرية الطرق والنقل.

وقد استهلت محافظ دمياط تلك الجولة بتفقد عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية بالمنطقة المحيطة بمدرستى اللغات الرسمية والنيل الإعدادية بميدان سرور، إذ التقت سيادتها ببعض الأهالى الذين أعربوا عن خالص شكرهم للحرص على تطوير تلك المنطقة الحيوية، وفى سياق متصل، وجهت المحافظ بضرورة إنشاء أرصفة على جانبى تلك الشوارع وكذلك تنفيذ بالوعات صرف مياه الأمطار، وفقًا لمعايير محددة مؤكدة أيضًا على رصف الطرق الرئيسية بالمنطقة مع مراعاة كافة الملاحظات والمواصفات الفنية فى هذا الشأن.

وتابعت محافظ دمياط جولتها بتفقد عمليات الرصف بالأسفلت بشارع مدرسة تامياتس الخاصة للغات والشوارع المحيطة به، إذ يتم تنفيذ الأعمال الأولية تمهيدًا لصب طبقة الرصف الأسفلتية، هذا وقد بحثت الدكتورة منال عوض مقترح تطوير سوق السمك، حيث اطلعت على التصميمات الخاصة بذلك المخطط لمنع الإشغالات وتكدس البائعين وتغيير الوضع الحالى من عشوائية وفوضى لا تليق بتلك المنطقة الحيوية بوسط المدينة وكذلك إنشاء مكان لانتظار السيارات بها، وخلال تواجدها بالسوق، أمرت المحافظ برفع تجمعات القمامة وجميع المخلفات وكذا شن حملات لرفع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية.

وفى ختام الجولة، تابعت محافظ دمياط عملية الرصف بالأسفلت والبلاطات الخرسانية بتقسيم زينب شلبى ومنطقة عيد وشارع مستشفى دمياط التخصصى، إذ شددت المحافظ على الوقوف على مشكلة الصرف الصحي التى عرقلت استكمال الرصف بمناطق محددة والعمل على حلها فورًا، وأيضا إنهاء تلك الأعمال على الوجه الأكمل متضمنة إنشاء أرصفة جانبية وبلدورات وبالوعات لصرف مياه الأمطار وفقًا لمنسوب كل منطقة، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة، مؤكدة معالجة كافة الملاحظات بأساليب هندسية سليمة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والمخالفات التى تم رصدها ببعض الشوارع.

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