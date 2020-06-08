رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق أول مشروع تنموي عبر «السوشيال ميديا» لدعم الهلال الأحمر في مكافحة كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:25 م
مشروع تنموي
مشروع تنموي
ولاء جمال
طباعة
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير جوناثان كوهين، السفير الأمريكي لدى القاهرة، اليوم الإثنين، أول مشروع تنموي عبر وسائل التواصل الاجتماعى لدعم شبكة الهلال الأحمر المصري.

ويضم المشروع 30 ألف متطوع ومتخصص في الرعاية الصحية لإجراء التوعية المجتمعية والمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا، بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 51 مليون جنيه، وذلك بمشاركة شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، أحمد على، مدير السياسات بشركة "أوبر" في شمال أفريقيا.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري: "نعتز بتعاوننا مع الوكالة الأمريكية للتنمية لدعم أنشطة الهلال الأحمر المصري أحد أهم وأقدم مؤسسات المجتمع المدني المصري والذي يقوم بالعديد من الأنشطة التنموية في قطاعات الصحة والإغاثة في مصر، مؤكدة أن المرحلة التي تمر بها مصر ودول العالم كافة تتطلب دعم المنظمات الدولية في توفير أقصى حماية مُمكنة للفئات الأكثر عُرضة للإصابة وللإنسانية كافة.

وأضافت أن التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم مجال الصحة والإغاثة سيكون له أثر كبير في تطوير خدمات الهلال الأحمر المصري ووصولها لعدد أكبر من المستفيدين، وتشمل جوانب التعاون التدريب عن بعد إنشاء وتجهيز مراكز خدمات صحية واجتماعية متنقلة، وتجديد غرفة العمليات المركزية، وتوفير دعم نفسي للمصابين وأسرهم، وإدارة المتطوعين على المستوى المحلي، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

وأشادت بجهود وزارة التعاون الدولي في تيسير إجراءات الحصول على المنحة وفي تنسيق الحوار بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن هذا المشروع يعد أول مشروع تنموي يتم إطلاقه عمليا عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ويجمع بين الشركاء الرئيسيين بما فيهم المجتمع المدني والقطاع الخاص للعمل معا من أجل تلبية احتياجات السوق المصري، بما يسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

وأضافت أن الاتفاق يعكس الشراكة الطويلة والراسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة المضي قدما للعمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جميع القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وتحديدا في قطاعات الصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والحوكمة والتجارة.

وقال السفير جوناثان كوهين، السفير الأمريكى لدى القاهرة: "إنه لشرف عظيم لي أن أُشيد بالتقدم الذي نُحرزه من خلال التضامن والتعاون بين مصر والولايات المتحدة في التصدي لجائحة فيروس كورونا والاحتفال بشراكتنا مع الهلال الأحمر والحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المجتمعات المحلية في جميع أنحاء الجمهورية".

موضوعات متعلقة

تفاصيل لقاء السيسي ومعيط لعرض خطة مواجهة كورونا

هداف حسنية أغادير المغربي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

مسلسل ليه لا الحلقة 4.. تعرف على التفاصيل

15 قرارًا لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

مستشار الرئيس يحسم الجدل فى الفرق بين الكمامات القماشية والطبية

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

رفض أفلام المقاولات فظل حبيس البيت.. اعترافات نجاح الموجي

بسبب 50 جنيهًا.. بطولة أول فيلم عربي يتأهل للترشيح للأوسكار تضيع من يد شكري سرحان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

نجم الساعة

"التليفزيون بينساني ويفتكرني كل 6 سنين".. مأساة الفنان محمد عوض

الصحة

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

منوعات

ثلثا الألمان يعتزمون التقشف في الإنفاق الفترة المقبلة

كسوف جزئي للشمس في المنطقة العربية 21 يونيو

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

فيلم قصير عن معاناة المجتمع من نظام الرؤية بقانون الأحوال الشخصية

100 ألف مشاهدة لمناظرة فرج فودة على «يوتيوب»

10 عروض مصورة جديدة ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك»

حسام عادل: كورونا أثرت على الحركة الثقافية بالسلب