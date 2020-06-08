«الصحة»: علاج 460 ألف مريض فى قوائم الانتظار بـ 8 مليارات جنيه

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن العمل على الانتهاء من قوائم الانتظار مازال مستمرا رغم وجود أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم إيقاف مثل هذه المبادرات.وأضافت الدكتورة هالة زايد، خلال لقائها على قناة النيل للأخبار، اليوم الإثنين، أنه تم تقديم العلاج لأكثر من 460 ألف حالة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وتكلفة العلاج لهم لا تقل عن 8 مليارات جنيه، منوهة بأن المبادرة خفضت مدة انتظار المريض، ليجري التدخل الجراحي المطلوب من 400 يوم إلى 17 يوما.وأشارت إلى أنه لولا أزمة كورونا كان من المقرر أن يستكمل انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل في محافظات أخرى، منوهة بأنهم يواصلون عملهم في هذا المشروع رغم الظروف الحالية، حث تصل تكلفة إطلاق التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى وعددها 5 محافظات إلى 23 مليار جنيه.وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل رغم ظروف أزمة كورونا، منوهة بأنه تم تسجيل أكثر من 65% من الأسر في محافظات المرحلة الأولى.