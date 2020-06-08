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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اسكتلندا: لم نسجل وفاة جديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:17 م
رئيسة وزراء إسكتلندا
رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجن
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أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، اليوم الإثنين، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في اسكتلندا لليوم الثاني على التوالي.

وقالت ستيرجن، خلال مؤتمر صحفي في إدنبرة: "إن الفيروس في حالة تراجع، ولكنه لم يرحل"، وحثت على الاستمرار في الالتزام بتوجيهات الحكومة الاسكتلندية لمنع حدوث ارتفاع جديد في أعداد الإصابات، حسب ما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأكدت أن عدم تسجيل حالات وفاة لليوم الثاني على التوالي يعد أمرا مشجعا للغاية، قائلة: "لا يمكنني أن أخبركم كم من الوقت انتظرت حتى أتمكن من إبلاغكم بتطور كهذا، وأعلم أنكم جميعا كنتم تنتظرون سماع ذلك".

وبلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" في اسكتلندا 2415 حالة وفاة، حسب البيانات الرسمية.

وسجلت المملكة المتحدة، أمس الأحد، أقل زيادة يومية في أعداد الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ بدء الإغلاق في مارس الماضي، حيث سجلت 77 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 40 ألفا و542 حالة، ولم تسجل وفيات جديدة في أسكتلندا وويلز.

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